Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, em conferência de imprensa, depois do empate, em casa, diante do Boavista (0-0), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Quarto jogo da época sem sofrer golos, é um aspeto positivo?]

- Satisfeito não posso estar porque não ganhámos. Ainda para mais depois do que fizemos em Tondela. Tivemos oportunidade para ganhar em Tondela e não ganhámos, hoje foi igual. Tivemos três oportunidades na segunda parte e não fizemos golo. Continuo convencido que vamos fazer mais pontos na segunda volta, continuo com essa convicção, agora não sei se chega, não podemos estar a adiar a vitória eternamente. Vamos já treinar amanhã e pensar no próximo jogo.

[O Belenenses teve as melhores oportunidades, faltou um pouco de risco?]

-Não me pareceu. O Calila teve de sair ao intervalo, apresentou queixas, não quisemos arriscar, mas baixámos o Danny para central, entrou o pedro Nuno e o Sousa foi para segundo médio. Nesse aspeto arriscámos. Lá dentro os jogadores conseguiram sair, nos primeiros dez minutos da primeira parte. Na segunda parte, tivemos ali um período final sem bola, mas depois o Camacho, que como já disse, é um jogador diferenciado, podia ter feito golo. Tivemos essa oportunidade, outra do Pedro Nuno, portanto não me pareceu falta de risco. Resta-nos continuar a trabalhar para conseguirmos aproveitar as oportunidades que vamos criando.

[Era crucial vencer antes dos jogos com os grandes?]

- O Vizela ontem pontuou com o Benfica. Há surpresas. O Sporting, Benfica e FC Porto são muito fortes, são de outro campeonato, mas hás surpresas. Era importante ganhar para as nossas contas. Foi importante não sofrer golos, foi importante pontuarmos, mas não podemos estar a adiar a vitória eternamente. Se não conseguirmos os três, um ponto vai sempre adicionar às nossas contas.