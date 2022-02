Franclim Carvalho, treinador do Belenenses, depois da derrota diante do Paços de Ferreira (0-2), no Estádio Nacional, no jogo de abertura da 24.ª jornada da Liga:

[Defesa sentiu dificuldades em controlar as transições do Paços?]

- Para mim o factor determinante do jogo é o penálti no final da primeira parte. Nesses momentos de transição, sentimos algumas dificuldades, mas estávamos preparados para isso. Sabíamos que o adversário trabalha isso bem, mas não me parece que essa tenha sido a chave do jogo. Acho mais determinante o penálti no final da primeira parte.

[O Belenenses procurou reagir, mas criou poucas oportunidades]

- Sim, é verdade. Tivemos algumas chances no final da primeira parte. Depois de sofremos o segundo golo, a equipa animicamente ficou abatida e não conseguimos ligar pelo Afonso de Sousa. Não havendo ligação, começámos a exagerar um bocadinho nas bolas longas e não conseguimos criar mais oportunidades.

[Disse que se sentia capaz de dar a volta, sente essa confiança da direção?]

- Sinto essa confiança, claramente, tenho falado com o presidente sobre tudo. Sinto essa confiança desde que vim, a situação já era complicada, como já era antes deste jogo. Tem apenas a agravante de ter passado mais um jogo e a margem de erro ser mais reduzida.

[O golo sofrido antes do intervalo abalou os jogadores?]

- É normal. Um jogador quando vai lá para dentro quer jogar para ganhar, mas com o desenrolar do jogo, sofremos um golo a acabar a primeira parte, como sofremos com o Moreirense, com o Sporting e com o Marítimo. Depois não começamos tão bem a segunda parte. Depois do segundo golo, apesar de ainda faltar meia-hora, percebo que os jogadores sintam algum receio quando o jogo não nos corre de feição.

[Ainda deu uns minutos ao Chico Teixeira, vais ser aposta?]

- O Chico vai jogar porque tem características diferentes dos outros avançados. Tem uma boa capacidade de cruzamento e vai-nos ajudar muito, mas fisicamente é normal que ainda esteja um bocadinho atrasado em relação ao grupo. Sentiu algum desconforto, fez sacrifício e vai ter de fazer mais.