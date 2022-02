Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, defende que os seus jogadores não podem «embandeirar em arco» depois do triunfo sobre o V. Guimarães (1-0), na ronda anterior, na antevisão à visita ao Gil Vicente para o jogo da 23.ª jornada da Liga.

«Quando ganhamos, é sempre mais fácil e a recetividade do jogador é sempre maior. Estão mais predispostos. A maior diferença foi o aspeto mental e a alegria no trabalho. O momento que ainda passamos afeta sempre um pouco. Tivemos de meter um pouco de gelo e manter a exigência. Não podemos embandeirar em arco, porque há ainda muito caminho a percorrer», realçou o treinador em conferência de imprensa.

Os lisboetas conquistaram, na última ronda, o terceiro triunfo nesta edição da Liga, todos alcançados em casa, no Jamor, mas mantêm-se no último lugar da classificação, com 15 pontos.

«Não adianta olharmos para a tabela classificativa. Sabemos os pontos que temos de conquistar. É um jogo diferente do que foi o Vitória de Guimarães aqui em casa. Desde que cheguei, os jogadores têm estado sempre predispostos para trabalhar», reforçou.

O adversário é a «sensação» deste campeonato, estando no quinto lugar e numa série impressionante de sete jogos sem conhecer o sabor da derrota, sendo que, nas últimas treze jornadas, apenas sucumbiu com o campeão Sporting, em casa, por 3-0.

«Se ligarmos a televisão e virmos o Gil Vicente a jogar, conseguimos identificar uma ideia. Esse é o melhor elogio que se pode fazer a uma equipa. Tal como disse frente ao Sporting, toda a gente sabe a forma de jogar, mas contrariar é mais difícil», expressou.

Os «azuis» contam com vários jogadores em risco de suspensão, mas Franclim Carvalho considera isso um «não-assunto», mantendo como indisponíveis para esta partida os lesionados Nilton Varela, Rafael Camacho e Chico Teixeira, com os reforços Baraye e Licá, que se estrearam frente aos vimaranenses, ainda incapazes de fazer 90 minutos.

«O Licá não tem capacidade e o Yves também não, sendo que fez 81 minutos, mas pela forma como se desenrolou o jogo. O ritmo não foi muito elevado e, então, não esteve muito exposto. A integração tem corrido muito bem», explicou o treinador, que referiu que o avançado Pedro Nuno está disponível para jogar 90 minutos, se assim entender.

Sobre um reforço para o centro da defesa, depois de impossibilitadas as inscrições do central uruguaio José Aja e do avançado brasileiro Kelvin, Franclim Carvalho revelou que, a chegar alguém, «será durante a próxima semana», senão «não vem ninguém».

«A ir buscar, será um central ou um médio, mas não vou buscar só por ir buscar. Vi muitos jogadores de novo esta semana, mas nenhum me encheu as medidas para ir falar com o presidente, como encheu o Yves e o Licá, e como o Aja e o Kelvin», frisou ainda.