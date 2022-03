Por Mariana Rebelo Silva

Franclim Carvalho, treinador do Belenenses SAD, em conferência de imprensa, após o empate diante do Tondela (1-1), no Estádio João Cardoso, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

[Considera o resultado justo? Sai satisfeito?]

- Nunca vamos satisfeitos, seja com empate seja com derrota. Mas estou muito satisfeito com algumas coisas. Foi importante a resposta ao golo sofrido. A primeira parte resume-se ao golo do Tondela de bola parada. Respondemos muito bem, mental e animicamente.

[Feliz pelo regresso de Rafael Camacho?]

- Muito importante. Não joga desde dezembro. É um dos jogadores diferenciados, com muita qualidade e que nos permite outras soluções. Estou muito satisfeito com o regresso dele. Precisamos de todos para ajudar.

[Ainda estão na luta pela manutenção?]

- Completamente. Estamos a seis pontos da manutenção. O primeiro e o segundo classificados da Liga estão a seis pontos. Ainda temos a malta a lutar pelo sexto lugar que dá acesso às competições europeias. A nossa luta é esta. Nossa, do Arouca, do Tondela, do Moreirense (…). Vamos fazer mais pontos do que os que fizemos na primeira volta. No final vemos se são ou não suficientes para atingir o objetivo.