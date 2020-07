João Monteiro é o guarda-redes que testou positivo à covid-19, sabe o Maisfutebol.

Em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, confirmou que André Moreira testou negativo, mas foi isolado por aconselhamento das autoridades de saúde locais de Braga. «Às seis e meia soubemos que um não podia jogar porque testou positivo, mais tarde, formos informados que outro guarda-redes, o segundo, não podia jogar porque foi decidido, pelo delegado regional de saúde de braga, que era preciso ser isolado. É o André Moreira», afirmou o dirigente.

Antes de Rui Pedro Soares, Ricardo Miranda, médico do Belenenses, já tinha confirmado que um guarda-redes tinha testado positivo à covid-19 e que outro se encontrava em isolamento profilático. Este último guarda-redes é André Moreira, foi captado pelas câmaras da Sport TV num camarote do Estádio do Dragão. O presidente da SAD do Belenenses foi questionado por um jornalista a esse respeito.

«O senhor não sabe quando é que recebemos por escrito a comunicação para ele estar em isolamento profilático. Não houve risco absolutamente nenhum para ninguém e todas regras foram cumpridas», limitou-se a dizer.

(em atualização)