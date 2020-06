Licá, jogador do Belenenses, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sporting por 3-1:

«Estou feliz por voltar aos golos, mas não foi o resultado que queríamos. Entrámos bem. Na primeira parte tivemos o controlo do jogo: eles foram três vezes à nossa baliza e fizeram golo.

Ainda assim, estamos orgulhosos do trabalho que estamos a fazer diariamente. Só nos compete levantar a cabeça e pensar no jogo com o Tondela.

Se surpreendemos o Sporting no início? Estudamos bem todas as equipas. Sabíamos o que tínhamos de fazer e os espaços que tínhamos de ocupar. Acho que conseguimos impor o nosso futebol principalmente na primeira parte.

O nosso objetivo é conquistar os três pontos em todos os jogos: agora é o Tondela, que vai ser difícil, mas vamos trabalhar bem até lá.»