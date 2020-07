Petit, treinador do Belenenses, depois da vitória sobre o Gil Vicente (1-0), na Cidade do Futebol, em jogo da 33.ª jornada da Liga:

[35 pontos já dão para festejar a permanência?]

- Matematicamente ainda não conquistámos nada, ainda há jogos amanhã, mas fizemos o nosso trabalho, estamos mais perto dos objetivos. Tenho de dar os parabéns aos jogadores por tudo o que fizeram.

[A ansiedade no banco passou para o campo?]

- Não é fácil. Os jogadores que passaram por isto, mas estamos mais perto do objetivo. Mas não foi um jogo muito bem disputado. Houve jogadores a chutar mal a bola. Tivemos a felicidade de marcar a acabar o jogo, mas na primeira parte os jogadores estavam nervosos. Na segunda parte corrigimos algumas situações, começámos a ter bola, os jogadores subiram de produção e conseguimos acabar com o golo.

[Vítor Oliveira criticou a sua própria equipa]

- O Gil Vicente tem uma excelente equipa, com muita juventude e alguma experiência. Vinham de três vitórias consecutivas e já tinham garantido a manutenção. Sabíamos que nos vinham criar dificuldades, vinham jogar mais à vontade, sem pressão. A pressão sentiu-se mais da nossa parte. Começámos com três médios mas, a acabar a primeira parte, mudámos para 5x4x1, estávamos dar muita liberdade aos laterais deles. Não foi um jogo bem conseguido, mas foi um jogo que vale pelo resultado.

[O que sentiu quando Marco Matias marcou?]

- Dei um salto do banco, mas depois lembrei-me que o Koffi tinha feito um passe mal feito e o jogo aina não tinha acabado. Foi uma grande alegria. É um misto de alegria e felicidade pelo que os jogadores têm feito ao longo da época. É uma vitória importante, estamos a um passo do objetivo. Amanhã é esperar pelos jogos do Tondela, do Portimonense e do Vitória, mas o mais importante foi fazer o nosso trabalho e conseguir os três pontos.

[Que pensa da situação do Aves que ameaça não jogar?]

- Estamos atentos, mas o mais importante é fazermos o nosso trabalho, que é o que podemos controlar. Não é bom para o futebol português, dá uma má imagem, mas temos de estar concentrados no nosso trabalho.