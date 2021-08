O reforço do plantel do Belenenses não se esgota com as entradas recentes de Carraça e de Rafael Camacho.

«Temos confirmados dois jogadores: o Carraça e o [Rafael] Camacho. É natural que possam surgir alguns jogadores na comunicação social. Temos esses alvos identificados e chegarão certamente mais jogadores para reforçar a equipa», disse Petit na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, confirmando que os dois mais recentes reforços podem ser opção para a partida desta sexta-feira que vai realizar-se em Leiria.

«São dois jogadores com qualidade. O Carraça já o conhecia há alguns anos [treinou-o no Boavista]. O Rafael é um jogador jovem, mas já com alguma experiência e com uma boa formação no campeonato inglês. Vêm ajudar e dar consistência à equipa», acrescentou sobre os jogadores que chegam por empréstimo de FC Porto e Sporting, respetivamente.

O Belenenses perdeu os três primeiros jogos da Liga e terá pela frente uma equipa que também ainda não ganhou e soma apenas um ponto. «Foi um início de época difícil, na qual teríamos de crescer rápido. Temos de dar uma boa resposta, com o crescimento feito ao longo das últimas sete semanas. As vitórias dão confiança e mais alento para a equipa se preparar melhor. Nesta semana, deu para trabalhar alguns processos e corrigir», realçou Petit.

Para o jgo da 4.ª jornada, o Belenenses não poderá contar com Sandro, por lesão, nem com Sithole, infetado com covid-19, e Afonso Taira, que cumpre castigo.

À margem da antevisão ao jogo com a equipa minhota, Petit comentou as chamadas de João Monteiro e Afonso Sousa à seleção portuguesa de sub-21. «O Afonso tem tido mais oportunidade de mostrar o seu valor. Ficámos felizes com a convocatória deles, juntamente com a do Cafú Phete [para a África do Sul]. É fruto do trabalho diário aqui e da resposta que têm dado», disse, referindo que existem outros jogadores na formação lisboeta «preparados para dar um contributo às seleções».