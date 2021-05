Após a derrota frente ao Santa Clara, o treinador do Belenenses, Petit, falou sobre a renovação de contrato, garantindo que só falta assinar o novo vínculo:

[Vai continuar no Belenenses?] «Temos trabalhado nesse sentido, de melhorar o plantel e as condições para o clube poder dar o passo seguinte. Está falado, falta só pegar na caneta e assinar. Mas não estou com muita pressa. Mesmo que não ficasse cá, faz parte do treinador preparar algumas coisas.»