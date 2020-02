O treinador do Belenenses assumiu que a equipa lisboeta vai ter pela frente um obstáculo difícil na 23.ª jornada da Liga, mas mostrou-se confiante num triunfo sobre o Rio Ave para prolongar a sequência de bons resultados.

«Vimos de duas vitórias importantes, queremos dar continuidade a esses resultados, mas vamos enfrentar uma equipa de grande qualidade. Em termos individuais e coletivos, são muito fortes. Não perdem há seis jogos, têm estado bem no nosso campeonato, mas vamos com ambição de querer fazer um bom resultado e discutir o jogo», afirmou Petit na antevisão ao jogo deste sábado em Vila do Conde.

«Estivemos a estudá-los bem. [O Rio Ave] É uma equipa com boas dinâmicas, com uma saída a três, com dois médios de muita qualidade, o Tarantini e o Filipe Augusto, o Nuno Santos e o Diego Lopes a fazerem os corredores, saem muito rápido para a transição. Trabalhámos esses aspetos todos», acrescentou.

Recorde-se que o Belenenses permanece a contas com várias ausências na defesa, algo que não tira a confiança a Petit. «Os jogadores têm trabalhado sempre, eles sabem o que pretendemos, a concorrência e o trabalho diário são saudáveis para que possam chegar ao jogo e dar o seu melhor. Estamos muito contentes com a evolução que estamos a ter nestas seis semanas», destacou.

Para o jogo deste sábado, o Belenenses já poderá contar com o avançado Alhassane Keita, que, devido a problemas burocráticos, regressou apenas esta semana à equipa após empréstimo ao Al Riffa, do Bahrein. «É um jogador experiente, que esteve cá no ano passado. As dinâmicas são diferentes, mas, se for chamado para o jogo, dará uma boa resposta, apesar de só ter três treinos connosco, mas cada vez mais os jogadores adaptam-se à equipa. É mais um para nos vir ajudar», disse.

Na mesma conferência, Petit comentou ainda as recentes eliminações europeias de FC Porto, Benfica, Sporting e Sp. Braga. «Não é normal as quatro equipas saírem da Liga Europa. Atualmente, o futebol está assim, toda a gente trabalha bem, as equipas reforçam-se bem. Temos de analisar o que este ano correu mal na Liga dos Campeões e na Liga Europa», lamentou.