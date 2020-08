Petit, treinador do Belenenses, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (1-3), em jogo de preparação realizado no Estádio do Algarve:

- É a segunda semana de trabalho que estamos a fazer, com algumas cargas, os jogadores têm trabalhado bem nesse sentido. Tivemos dois testes difíceis, fomos ao limite. Também houve gente que chegou nova, alguns jogadores da formação foram integrados no plantel. Temos trabalhado para que eles assimilem o mais rapidamente possível as nossas ideias. É natural que se cometam alguns erros nesta fase da época, mas é passo a passo para irmos melhorando e chegarmos ao primeiro jogo e estarmos preparados.

[Houve saídas importantes e lesões, está preocupado?]

- Não, temos estado em sintonia com a administração, com o presidente. Temos já quatro jogadores novos no plantel e temos jogadores que podem chegar já esta semana que estão identificados para as ideias da nossa equipa. Estamos à espera desses jogadores para dar mais qualidade ao plantel, jogadores que possam vir para setores diferentes e que possam fazer a diferença.

[Poucas oportunidades no ataque?]

- Tanto no jogo com o Benfica como no de hoje, tivemos quatro ou cinco oportunidades. É normal que que ainda não cheguemos com tanta fluidez ao ataque, mas é dia a dia, treino a treino, que eles vão melhorando. Vamos fazer uma equipa forte para fazermos um campeonato tranquilo.

[Cassierra estava na ficha, mas não jogou]

- Sentiu uma dorzita no adutor. É normal que nesta fase surjam pequenas lesões, é fruto do trabalho que eles têm feito. Mais vale perder um ou dois dias de trabalho e ganhá-lo para três semanas para o início do campeonato.