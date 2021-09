Petit, treinador do Belenenses, depois do empate consentido diante do Gil Vicente, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em leiria, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

- Foi um jogo dividido, não com muitas oportunidades. Se calhar, o Gil teve mais posse e mais controlo do jogo, mas, depois de fazer o golo, não podíamos ter sofrido aquele... Trabalhámos muito as bolas paradas, mas houve falta de marcação dos nossos jogadores e deu empate.

- Tínhamos só dois pontos, era um jogo importante para nós. O Gil estava mais solto, com melhores processos porque, já trabalha há mais tempo, enquanto nós estamos a construir uma equipa. Demora algum tempo a criar rotinas, os processos ofensivos e defensivos e as dinâmicas da equipa. Estamos a fazer uma mini pré-época com estes novos jogadores. Vamos continuar a trabalhar.

- A vitória era importante para nós, não a conseguimos. Foi uma vitória que nos fugiu. Agora, é continuar a trabalhar e dar uma boa resposta com o Paços. Ficamos tristes pelo resultado, mas não pela atitude e empenho.