Petit, treinador do Belenenses, depois do empate cedido diante do Vitória Guimarães (1-1), na Cidade do Futebol, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Foi um bom jogo, na primeira parte mais para o Vitória, por tudo o que fez e pelas oportunidades que teve. Conseguimos um golo, com alguma felicidade, mas o Vitória foi mais forte do que nós. Também perdemos o Varela [mialgias] e o que tínhamos preparado durante a semana com ele. Corrigimos ao intervalo algumas dinâmicas que queríamos, com o Licá e o Marco Matias a jogar mais por dentro, entrelinhas. Começámos a ter mais jogo, mais bola e a criar mais situações de perigo. Na segunda parte houve uma ou outra situação do Vitória, mas também tivemos uma com o Licá outra com o Matias. Vimos de uma série de três empate e três vitórias.

[Mas o Belenenses sentiu dificuldades na primeira parte]

- O Edwadrs com o Sacko e o João Teixeira faziam ali um triângulo que nos estava a colocar dificuldades. Não é fácil para um miúdo com o Nilton que há um ano estava a jogar nos Distritais e agora está a jogar na I Liga. Não estávamos a conseguir sair a jogar, estávamos a exagerar no passe mais longo. Na segunda parte, o Ruben [Lima] trouxe mais consistência e qualidade. O Casierra conseguiu jogar mais entre os centrais, o Esgaio também deu mais profundidade e já tivemos mais dentro da nossa ideia de jogo e da nossa identidade.

[Seis jogos consecutivos sem derrotas]

- Já disse ontem que uma casa constrói-se por baixo, temos sido muito consistentes, mas não é só a defender. Os três da frente também defendem. Vínhamos de um bom trabalho sem sofrer golos, mas hoje também jogámos contra uma boa equipa que nos criou dificuldades. Nesses seis jogos, fizemos quatro até à paragem, com duas vitórias e dois empates, e agora com a vitória na Vila das Aves e o empate com o Guimarães, continuamos a somar pontos.

[Silvestre Varela fez falta?]

- O Varela gosta de jogar de fora para dentro, segura muito bem, sabe os tempos de jogo. Dá outra dinâmica à equipa. Tentámos ajustar com jogadores diferentes, mas não é a mesma coisa. São todos importantes, mas há jogadores que são mais importantes na dinâmica da equipa.

[Manutenção está próxima?]

- Quando chegámos aqui tínhamos um ponto acima da linha de água, agora estamos a dez. Os jogadores aceitaram bem o nosso modelo, têm vindo a melhorar, uma equipa que quer jogar, quer ter posse de bola e ser agressiva. Lutamos sempre pelos três pontos, é nisso que eles têm acreditado. Há sempre espaço para equipa continuar a crescer, temos oito jogos e 24 pontos pela frente, a equipa vai crescer ainda mais.