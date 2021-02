Petit, treinador do Belenenses, em conferência de imprensa, depois do empate com o FC Porto (0-0), no Estádio Nacional, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Em primeiro lugar, mandar um abraço ao Nanu e o desejo que recupere o mais rapidamente possível. É um menino que gosto muito, trabalhei com ele, as melhoras para ele. Sobre o jogo, foi um jogo difícil, tinha dito na antevisão que íamos encontra uma equipa que aprecio bastante pelos seus processos. O FC Porto fez algumas alterações, mas tem um plantel com qualidade para fazer essas alterações, mas dentro da nossa estratégia, soubemos defender bem, soubemos sair de trás Tivemos três ou quatro situações em que podíamos ter decidido o jogo, o FC Porto teve mais bola, mais cruzamentos, mais remates, mas isto é uma maratona de jogos e satisfaz-nos um ponto. Sabemos que defrontámos o atual campeão que é uma equipa que é candidata. Temos vindo a jogar de três em três dias, temos vindo a recuperar alguns jogadores e mudar, sem mexer na nossa ideia de jogo.

[Miguel Cardoso teve uma boa oportunidade para marcar]

- O pensamento do jogador quando começa a entrar em fadiga o jogador já não é o mesmo. O Miguel tem lá uma ou duas situações nesta segunda parte em que podia ter definido melhor, mas com o desgaste o discernimento não é o melhor. Podíamos ter tido outro resultado, como o FC porto também podia, mas este ponto também é importante. Não temos um plantel que nos permite ter alguma rotatividade. Hoje apostámos no Calila e no Sousa que são miúdos de vinte anos. O Sithole também tem 21 e é com esta intensidade, a jogar de três em três dias que eles vão crescer.

[Sérgio Conceição queixou-se do estado do relvado. Quem é que sai mais prejudicado com este relvado?]

- Prejudica as duas equipas. É normal que o FC Porto, com os seus executantes e a qualidade dos seus jogadores, talvez seja mais um pouco, mas é igual para as duas equipas. Ainda agora estava a ver o Famalicão-Moreirense e o relvado também está mau. Não sei se sabem, mas não treinamos aqui há dois meses e meio. Jogou aqui o râguebi, jogou o Estoril, o Vilafranquense. Foram muitos jogos e o relvado ficou assim. Nós também não treinamos em nossa casa, onde jogamos, isso para nós também não é bom. Mas sem dúvida que seria melhor para o espetáculo se o relvado estivesse em melhores condições.

[Balanço da primeira volta]

- Claro que podíamos ter mais alguns pontos, todos os treinadores dizem isso, mas se olharem para a tabela classificativa, há um fosso depois dos quatro primeiros, depois o Vitória e o Paços deram ali um salto, mas depois há um conjunto de equipas que ganham, depois têm dois ou três derrotas ou empates e está tudo misturado. Vamos partir para esta segunda volta com a mesma consistência defensiva. Os golos que sofremos, dois são de penálti, outros são de bola parada e um autogolo. Se começarmos a acreditar mais no processo ofensivo e a tentar fazer mais golos. Mais fora de casa do que em casa, em casa até temos feito golos. É uma maratona de jogos, temos já na segunda-feira um jogo com o Vitória, temos de focar os jogadores para começarmos bem esta segunda volta.