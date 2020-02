Petit anteviu, nesta sexta-feira, o encontro frente ao Marítimo, referente à 22.ª jornada da Liga. O treinador do Belenenses espera que a sua equipa dê seguimento ao bom resultado obtido na última jornada, frente ao Boavista.

Queremos ser iguais a nós próprios, com boa intensidade, boas dinâmicas e boa atitude. Só assim poderemos levar de vencido o Marítimo, uma equipa experiente, que também vem de um bom resultado», começou por dizer, recordando a vitória insular por 3-0 sobre o Paços de Ferreira.

O português afirmou que o facto de ter treinado o Marítimo não vai influenciar o conhecimento da equipa de José Gomes.

«O Marítimo tenta ter mais bola, tenta sair de trás, para fazer ligação com os laterais na profundidade. Troca muito os jogadores na frente, com muitas movimentações, e pressiona alto», analisou, acrescentando: «Tenho bons amigos no Marítimo. É o Belenenses contra o Marítimo, não é o Petit contra ninguém.»

Sobre os problemas na defesa do Belenenses, fruto de várias lesões, o treinador preferiu manter uma perspetiva positiva, dizendo que há sempre atletas à espera de oportunidades.

«A infelicidade de uns é a sorte de outros. Gosto de lançar jovens. No futebol não há idades, há qualidade e trabalho. Os miúdos estão sempre prontos a ter oportunidade e, quando a tiverem, vão agarrá-la.»

O Belenenses, 15.º classificado, com 21 pontos, recebe neste sábado o Marítimo, 12.º classificado, com 24, numa partida que vai ser dirigida por Artur Soares Dias.