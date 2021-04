Petit, treinador do Belenenses, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Marítimo (2-0), no Estádio Nacional, em jogo da 27.ª jornada da Liga:

[O Belenenses sofreu na segunda parte, mas consegue três importantes pontos]

- Depois de estar a ganhar por 1-0 era normal que houvesse uma reação do Marítimo. A alteração do esquema tático, com três avançados, fez-nos sofrer, mas soubemos adaptar-nos e a entrada do Bruno [Ramires] ajudou a estabilizar. O jogo não foi muito bem jogado, mas era importante para subir na tabela classificativa. Somámos três pontos, mas ficámos sem o Cassierra.

[O Belenenses chega aos trinta pontos, manutenção mais perto?]

- Foi uma vitória importante, frente a um adversário direto. Fizemos trinta pontos e quanto mais rapidamente conseguirmos o nosso objetivo melhor. Não foi um jogo bem jogado, mas conseguimos o nosso objetivo que era vencer.

[Kritsyuk foi determinante?]

- Os guarda-redes têm sempre um papel fundamental em todas as equipas. Sabemos da qualidade do Kritciuk. Já o conhecíamos do Rio Ave e do Sp Braga e quando o fomos buscar ao Krasnodar já conhecíamos as suas qualidades. Fez um bom jogo.

[O Belenenses costumava ter dificuldades diante dos adversários diretos]

- Temos mais pontos na segunda volta do que na primeira. Os três pontos foram fundamentais para dar continuidade ao nosso trabalho.

[Cassierra saiu lesionado, como está?]

- Com a lesão do Cassierra ficamos sem avançados. O Cassierra sofreu uma pancada [no lance que deu origem à grande penalidade] e ficou com um traumatismo. Vamos ver o que diz o departamento médico.

[Já pensa na próxima época?]

- Não penso no meu contrato [Petit está em final de contrato]. Penso no meu trabalho. Procuramos fazer evoluir os nossos jogadores. Temos jogadores muito jovens. O foco, neste momento, está na manutenção, enquanto não conseguirmos a manutenção não falamos da próxima época. Sinto-me satisfeito aqui.