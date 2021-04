Técnico do Belenenses, Petit fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Sporting, em Alvalade, da 28.ª jornada da Liga.

Em conferência de imprensa, o treinador dos azuis protagonizou uma expressão curiosa para falar sobre o objetivo da sua equipa para esta partida, frente ao líder invicto da Liga.

«Temos de jogar com o Sporting agora, com uma sequência de jogos de três em três dias. Os jogadores gostam disto. Vamos estar preparados, dando valor à equipa adversária, que tem sido muito regular. Merece estar no primeiro lugar, mas vamos [a Alvalade] com a ambição de, entre aspas, tirar a virgindade ao Sporting», afirmou, aos jornalistas.

[Em atualização]