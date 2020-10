Petit, treinador do Belenenses, em conferência de imprensa, depois do empate sem golos diante do Nacional, no Estádio da Madeira, em jogo da 3.ª jornada da Liga:

- Foi um jogo bem disputado, com boas dinâmicas, duas equipas à procura do golo. Na primeira parte, o Nacional tem uma oportunidade numa bola parada, quando o André faz uma boa defesa, mas antes nós tivemos umas duas ou três oportunidades. Uma do Rúben, outra que é um passe a rasgar em que o Miguel Cardoso podia finalizar de primeira, e depois uma jogada fantástica, desde trás, até à finalização, em que o Cassierra chega atrasado.

- Mas foi um jogo bem disputado. Na segunda parte tivemos a substituição do Henrique, que estava com uma amigdalite há dois dias. Teve espírito de sacrifício, quis jogar, mas a humidade aqui na Madeira não é fácil e tivemos de mudar. Na segunda parte, o Nacional teve mais bola, a tentar sair em transição, para lançar mais alguns jogadores. Temos aqui jogadores que já não jogavam há seis, oito meses. O caso do Tomás ou do Cauê, que veio do Japão, do Ramires… Mas foi uma resposta fantástica, e lançando também três jovens na frente, acabando com três miúdos abaixo dos 21 anos.

- Penso que é um empate que se ajusta, e depois dos três jogos que tivemos, vamos analisar aquilo que fizemos bem, e aquilo que não fizemos tão bem vamos tentar corrigir e continuar. Isto é uma maratona para todos.