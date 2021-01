O treinador do Belenenses SAD, Petit, sublinhou este domingo a necessidade de «injetar confiança no processo» da equipa, na antevisão à receção ao Tondela, da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

«Sabemos que estamos a atravessar um ciclo em que não temos vencido. Já tivemos um ciclo positivo, todos os clubes passam por esses momentos. O importante é injetar confiança no processo, pois já fizemos coisas boas no passado, estivemos perto de outros resultados que não conseguimos. Há um lote de equipas muito juntas e queremos sair desta fase», afirmou, na antevisão ao jogo de segunda-feira, em videoconferência de imprensa.

Petit frisou que os azuis dependem do seu trabalho e do que podem «fazer dentro de campo». «Temos de olhar para nos e de olhar jogo a jogo. Este é o próximo e vamos lutar pelos três pontos para estarmos mais próximos dos nossos objetivos», afiançou, falando de um Tondela «a pensar querer a primeira vitória fora».

«Os jogos têm sido disputados, não temos visto uma equipa a ter três ou quatro vitórias seguidas. As equipas já se conhecem, tal como as ideias dos treinadores adversários e há pormenores que fazem a diferença. Acho que há muita qualidade no nosso campeonato, não só de jogadores, mas também de treinadores. Temos de valorizar mais o nosso produto e menos polémicas», defendeu.

Por outro lado e a oito dias do fecho do mercado de inverno, Petit disse que é normal a adaptação à perda ou à entrada de jogadores e disse estar em sintonia com o presidente, Rui Pedro Soares, sobre alguns jogadores que têm recebido propostas.

Entre os processos em curso está o do guarda-redes André Moreira, com duas propostas recusadas pela direção, o que aumenta as opções de Petit para a baliza. «Amanhã estará connosco para o jogo com o Tondela e contamos com ele para o futuro», disse. Já sobre o avançado Mateo Cassierra, igualmente sondado, Petit diz que o colombiano «quer ficar» e revelou que «vai jogar», esperando o seu regresso «aos golos».

O Belenenses SAD-Tondela joga-se a partir das 14h30 de segunda-feira e tem arbitragem de Artur Soares Dias. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.