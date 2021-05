Petit, treinador do Belenenses, depois da vitória sobre o Portimonense (1-0), no Estádio Nacional, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Missão cumprida? A permanência está quase assegurada?]

- Praticamente, mas ainda não está assegurada, mas foi uma vitória importante diante de uma equipa que estava com os mesmos pontos do que nós. Temos 37 pontos, estamos no sétimo lugar e ainda com três jogos para disputar. É um trabalho de meses dos jogadores. É mérito dos jogadores, por acreditarem nos processos e ideias.

[O Belenenses está mais próximo da Europa, é objetivo?]

- Faltam três jogos, temos esta ambição de trabalhar para cada jogo. Eles sabiam que este jogo era fundamental para fugir dos lugares de baixo e olhar um pouco para cima. É um trabalho de meses, muitos diziam que o Belenenses era um dos candidatos à descida.

- A nossa ambição é sempre trabalhar para preparar da melhor maneira os jogos. Vamos a Tondela com esta mesma ambição e alcançarmos os 40 pontos. É esse o nosso objetivo. Estamos perto desses lugares [europeus], vamos olhar sempre para baixo e para cima, mas sempre focados nas nossas tarefas.

[Análise ao jogo]

- A primeira parte não foi muito bem jogada, com poucas oportunidades e duas equipas a estudarem-se uma a outra, uma ou outra situação de perigo e acabámos por ter o golo do Cassierra. Na segunda parte, podíamos ter matado o jogo, o Portimonense teve uma ou outra situação, mas a segunda parte foi toda nossa.

- O Portimonense é uma equipa forte e muito física. O Fabrício e o Beto são jogadores que podem decidir as partidas. Entrámos na segunda parte com outro espírito e soubemos sofrer. Tivemos várias situações, mas não conseguimos marcar.

[Como foi ver o jogo da bancada?]

- É mais difícil estar lá em cima e não poder ajudá-los. Foi difícil. Com o jogo a acabar não me consegui conter e dei algumas indicações para dentro do campo lá de cima, mas foi normal.