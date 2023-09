O presidente do Belenenses revelou que o Celta de Vigo mostrou interesse na compra do Belenenses há cerca de um mês durante um evento em Lisboa.

«Pensava que vinha comprar o Belenenses. Não percebia nada. Não sabia que o Belenenses SAD era só os jogadores. Mais nada, nem estádio, nem nada. Em Espanha, as coisas não funcionam como cá», afirmou Patrick Morais de Carvalho durante um debate sobre o novo regime jurídico das sociedades desportivas.

O dirigente dos azuis do Restelo não revelou o nome do dirigente do clube espanhol nem muitos detalhes sobre o assunto, mas afastou por completo a possibilidade de voltar a alienar a maioria da SAD, isto depois de anos de luta intensa com a Codecity de Rui Pedro Soares, que deteve a maioria da SAD.

«Até devia ter dito um clube espanhol, porque foi apenas um almoço exploratório e, no fundo, serviu de lição para perceber o modelo espanhol e os espanhóis perceberem o modelo português», acrescentou, admitindo, porém, desenvolver parcerias internacionais.

«Claro que podemos fazer. Há muitos tipos de parcerias, até porque o TPO ['third-party ownership'] não está proibido entre clubes. Portanto, o Belenenses e qualquer clube espanhol ou de outro país qualquer pode partilhar os direitos económicos dos seus jogadores. Isso, com clubes, não está vedado», apontou.

«O futuro do Belenenses também poderá passar por isso. Ter parcerias privilegiadas com alguns clubes, na América do Sul, no Brasil, em Espanha, porque não? Parcerias que nos ajudem mais rapidamente a atingir os nossos objetivos e que sejam 'win win', que todos ganhem com isso», acrescentou o dirigente, que considerou que os clubes portugueses só têm a ganhar com parcerias com clubes de outros países.