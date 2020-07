Alex Telles fez de penálti o 3-0 do FC Porto frente ao Belenenses, no Estádio do Dragão. Phete fez falta sobre Luis Díaz e, na marca dos onze metros, o lateral brasileiro não desperdiçou: bola para um lado, guarda-redes para o outro.

