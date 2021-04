O treinador do Belenenses, Petit, afirmou esta quinta-feira que não espera um Paços de Ferreira frágil no duelo entre as duas equipas, apesar do mau momento que os pacenses atravessam.

«Há sempre um momento menos bom que aparece, mas também há um momento em que reagem. Temos de nos preparar para o Paços mais forte, uma equipa muito intensa nos duelos e que sabe o que faz. Esse é o Paços de Ferreira que estamos a analisar e vamos passar essa mensagem aos jogadores», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

«O Paços é uma equipa que está a fazer um excelente campeonato. Vem de um período menos bom, mas é uma equipa muito forte em casa. Estamos preparados para um jogo difícil, contra uma boa equipa, com boas dinâmicas e bem trabalhada. Estamos num bom momento, queremos dar continuidade e fazer um jogo bom», acrescentou.

Por seu turno, o Belenenses não perde há quatro jogos e está num bom momento. Petit avisa, no entanto, que os azuis têm de «desconfiar» do adversário, apesar de este não estar «tão regular como esteve na maior parte do campeonato».

«No nosso ataque, tem jogado sempre o Cassierra, o Miguel [Cardoso] e o [Silvestre] Varela. São jogadores em que o desgaste físico tem sido exigente. Em Alvalade foi uma exigência muito grande, este último jogo também o foi. Se eles não estiverem a 100 por cento, não vou arriscar», admitiu Petit, referindo que Francisco Teixeira está «pronto para ser titular».

O Belenenses está agora mais afastado dos lugares de descida e a apenas quatro pontos das posições de acesso às competições europeias, mas o técnico não pensa a longo prazo: «O foco é jogo a jogo e trabalhar para lutar pelos três pontos, sabendo a responsabilidade de cada jogo. Vamos trabalhar para conquistar os três pontos e estarmos mais perto do objetivo da permanência. Se fizermos o nosso trabalho, estamos mais perto de subir na tabela. Esse é o objetivo e a ambição.»

O Belenenses defronta esta sexta-feira o Paços de Ferreira, a partir das 15h00, em jogo da 30.ª jornada da Liga.