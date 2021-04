O treinador do Belenenses, Petit, comentou desta forma o alegado interesse do Sp. Braga em Tiago Esgaio, no final do empate dos azuis frente ao Sporting:

[Alegado interesse do Sp. Braga em Tiago Esgaio] «Isso é bom, é a valorização do jogador. Sabemos que temos de vender, faz parte do futebol, é bom para o Esgaio, tem trabalhado bem. Há dois anos estava no Torreense. Temos de ficar contentes por aquilo que os jogadores fizeram.»