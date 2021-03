Petit, treinador do Belenenses, na sala de imprensa, após igualdade a zero frente ao Rio Ave:

«Vínhamos para lutar pelos três pontos, mas logo aos três minutos, com a expulsão do Kritciuk, tivemos de ser diferentes, tivemos de ser solidários, uma equipa bem organizada. Demos a iniciativa e a posse de bola ao Rio Ave, mas na primeira parte o André [Moreira] não fez qualquer defesa.

Na segunda parte disse-lhes para continuar com a equipa bem organizada, bem compacta, que o Rio Ave ia começar a meter bolas mais na área e a chegar com mais gente à frente, mas não deixamos que isso acontecesse. Tivemos também as nossas oportunidades, mas é um ponto importante para nós. Queríamos os três mas não conseguimos.

[Miguel Cardoso queixa-se do tempo útil de jogo] Quando não se ganha arranja-se sempre desculpas. Não levámos nenhum amarelo por perder tempo, não vimos nenhuma vez o nosso massagista a entrar em campo, foi um jogo que não teve muitas paragens. Foi um jogo bem jogado, não vejo onde se pode queixar.

[exibição de André Moreira] Quando já se jogou futebol é mais fácil gerir um balneário. Eu tenho um grupo de jogadores fantásticos e todos têm sido chamados, não temos problemas na gestão deles. Há esta concorrência saudável na baliza e o André quando é chamado corresponde. Hoje a infelicidade do Kritciuk, deu oportunidade ao André que tem trabalhado bem.»