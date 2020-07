Petit, treinador do Belenenses, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Sp. Braga:

«É um ponto importante. Sabíamos que íamos defrontar um adversário com objetivos diferentes e com muita qualidade. Montámos uma estratégia baseada no espírito de sacrifício dos jogadores, alguns acabaram de rasto. Foi um ponto importante para aquilo que são os nossos objetivos.

As substituições foram decisivas porque o jogador que entrou marcou. As cinco substituições ajudam porque estes jogadores estão com c12 meses de competição e isto é um desgaste enorme. Ainda hoje lançámos mais um jogador jovem e os que têm jogado têm estado bem.»