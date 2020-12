Petit, treinador do Belenenses, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Sporting por 2-1 no Jamor:

[Ruben Amorim comentou que o estado do relvado dificultou o jogo do Sporting]

«O relvado é para as duas equipas e também há outros jogos aqui. Gostamos de ter sempre o relvado em boas condições e treinamos num pior do que este.»

[Sobre a justiça do resultado]

«Os jogadores estão frustrados pelo resultado, mas não pela exibição. A primeira parte foi toda nossa. Tivemos quatro ou cinco oportunidades flagrantes. Podíamos ter feito o 2-1 e o Sporting acaba por fazer. Depois do 1-2, temos duas ou três oportunidades flagrantes.

Na segunda parte, temos três ou quatro situações de remate não tão flagrantes e o Sporting uma. O jogo resume a ineficácia nossa.

[Sobre a forma como o Belenenses soube explorar o espaço nas costas dos centrais do Sporting]

«Temos de analisar as equipas todas e esta semana foi o Sporting. É dentro das nossas ideias e dinâmicas. Não foi só na profundidade. Também no jogo entrelinhas, onde o Sousa e o Varela receberam mutas vezes nas costas dos dois médios.

Sabíamos que o Sporting também tinha algumas limitações e queríamos explorá-las.

[A expulsão algo infantil de Tomás Ribeiro, que deixou a equipa reduzida a dez para os minutos finais e se esse momento condicionou os objetivos do Belenenses]

«Foi um ato irrefletido da pate dele e faz parte o crescimento. É um menino com 20 anos.

Faltavam dez ou 12 minutos, estávamos bem no jogo e o Sporting estava algo intranquilo. Ficámos com dez, mas mesmo assim o Sporting não criou oportunidades e temos uma bola do Edi [golo anulado] em que está fora de jogo.»