O treinador do Belenenses, Petit, na conferência de imprensa após o empate com o Sporting (2-2), em jogo da 28.ª jornada da Liga:

«Como tinha dito, íamos trabalhar para os três pontos e estivemos perto. Tenho de estar feliz por aquilo que os jogadores fizeram, mas triste por chegar ao balneário e vê-los tristes. O penálti a acabar custa muito. O Esgaio está de costas e tem de rodar, não pode rodar sem os braços, mas respeito a decisão do árbitro. Fica essa revolta de não termos conseguidos os três pontos.

[Belenenses empata por causa do árbitro?] Se não deixássemos cruzar não acontecia o penálti. O Sporting teve a felicidade de conseguir esse golo. Sabíamos que eles são fortes nas bolas paradas. Há que valorizar os meus jogadores, as vezes não valorizam o que temos feito. É um plantel jovem, temos tido dificuldades, mas na segunda volta, por exemplo, ainda não perdemos fora de casa. Às vezes tem de valorizar-se mais o futebol e menos as polémicas.

[O que aconteceu nos últimos minutos para permitir o empate?] O diferente foi o Coates passar para ponta de lança, é um jogador muito forte no jogo aéreo. No primeiro lance não encurtámos o espaço e deixámos o Nuno Santos cruzar. Dois cruzamentos custaram-nos a vitória. Há que valorizar, há que dar os parabéns aos meus jogadores, foram fantásticos. Às vezes fala-se do antijogo, mas foi sempre um jogo corrido. Fizemos o que trabalhámos durante a semana. Estamos tristes, mas isto tem de dar mais força para o futuro.

Nunca jogamos com o autocarro, às vezes as equipas grandes obrigam-nos a recuar um pouco. Mas também temos de valorizar o que o Sporting fez, obrigou-nos a defender mais baixo. Agora, sempre que tivemos bola tivemos critério.

[Afonso Sousa a oito] O Afonso tem trabalhado como segundo médio, tem qualidade naquela posição. Demos-lhe intensidade de jogo e critério no posicionamento. Tem qualidade, tem boa visão de jogo, trabalhámos com ele para ser o segundo médio.

[Cassierra] Joga muito bem entrelinhas, é dos jogadores mais rápidos que temos. Neste momento está a fazer golos, é bom para ele. Dá-lhe confiança. Está a melhorar de jogo para jogo e fico feliz.»