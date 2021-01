Petit, treinador do Belenenses, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica para os quartos de final da Taça de Portugal:

[Momento do primeiro golo afetou a equipa?]

«É um lance caricato. Antes houve um primeiro momento, em que o Cassierra, numa transição de três para dois, têm o Miguel [Cardoso] e o Varela: podíamos ter feito golo. Sabíamos que se entrássemos a ganhar o Benfica teria muitas dificuldades.

Sofremos um golo caricato num lance controlado e passado uns minutos sofremos outro golo de canto. (…) No momento em que estávamos a controlar sofremos um golo numa infelicidade nossa e depois numa bola parada em que costumamos ser fortes. (…) O resultado ao intervalo não era. Pelo que aconteceu, era mais para 0-0.

O que tínhamos preparado era entrar bem e controlar depois o jogo.»

[O que procurou introduzir de diferente ao lançar Bruno Ramires para o lugar de Taira ao intervalo?]

Sentimos alguma dificuldade do Taira nos duelos. Tentámos dar mais frescura, intensidade e agressividade na zona central, onde o Rafa aparece por dentro para depois ir fora e criarem-nos dificuldades com bolas nas costas dos nossos laterais. Tentámos que o Bruno desse também mais profundidade com bola. Não conseguimos. O Benfica também soube gerir e tivemos mais dificuldades na segunda parte do que na primeira.»