Tiago Zorro, treinador do Belenenses, depois da derrota diante do Estoril (1-2), no Estádio do Restelo, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

O Belenenses ofereceu boa réplica ao Estoril, satisfeito com a exibição?

«Sim, isso é claro para todos, fizemos um bom jogo, dentro da nossa identidade, com o nosso ADN, jogámos para ganhar. Depois de termos feito o 1-1 baixámos mais as linhas, tivemos mais dificuldades, mas tivemos uma bola para fazer o 2-1 e não fizemos. Não devíamos ter sofrido um 2-1 numa transição da outra equipa, mas estou orgulhos pelo que os jogadores fizeram.»

Vai tentar canalizar este bom momento para o campeonato da Liga 3?

«O campeonato é o nosso grande objetivo. Aqui jogamos sempre para vencer, seja contra o adversário que for. Vamos agora focar-nos no campeonato. Há sempre uma motivação de jogar contra o Belenenses, mas vamos tentar transformar o que fizemos hoje nos jogos do campeonato. Não vai ser sempre um caminho fácil, mas é continuar o que temos feito.»

Costuma jogar com dois centrais, mas hoje jogou com três. É uma alternativa para o futuro?

«É uma estrutura que sabíamos que muitos jogadores já tinham passado, já conheciam. Acabámos por surpreender a equipa adversária que também usou uma estrutura diferente. É mais uma arma que estes jogadores deram à equipa técnica. O campeonato é longo e deram-nos confiança para termos aqui alguma diversidade.»