O Torino oficializou esta quinta-feira a chegada do defesa-central português Rodrigo Mendes, oriundo do Belenenses.

De resto, os azuis do Restelo já tinham comunicado o acordo com o clube italiano e informaram que mantêm «uma percentagem sobre os direitos económicos do atleta numa futura transferência».

Rodrigo Mendes, que vai integrar a equipa «primavera» do Torino, iniciou a formação no Almada e passou ainda pelo Cova da Piedade, antes de chegar ao Belenenses, há dois anos. Na última temporada, somou 34 jogos e dois golos nos juniores.