A Bélgica eliminou Portugal do Euro 2020 (1-0) e marcou encontro com a Itália nos quartos de final da competição. O duelo com a seleção transalpina está agendado para sexta-feira, em Munique.



Eden Hazard e Kevin de Bruyne saíram lesionados do embate com Portugal e não devem recuperar a tempo do jogo com a Squadra Azzura.



«A informação inicial do departamento médico é muito positiva. Eles vão ficar no grupo, já que não têm danos estruturais. Vamos jogar contra o relógio, é muito difícil que estejam no jogo de sexta-feira, mas vamos analisar dia a dia», explicou Roberto Martínez.