Fábio Silva marcou o golo do empate a duas bolas do Anderlecht na receção ao Leuven, na 7.ª jornada da Liga Belga.

O tento aos 85m «apadrinhou» a estreia de Jan Vertonghen pelo clube de Bruxelas. O ex-central do Benfica entrou aos 56m de jogo.

Fábio Silva, ex-FC Porto, leva agora seis golos e duas assistências em 11 jogos pelo Anderlecht, que com este empate está no 6.º lugar e soma 10 pontos no campeonato, menos 8 do que o líder Antuérpia, que tem menos um jogo. O Club Brugge, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, soma 16 pontos em sete jogos e ocupa o terceiro lugar.