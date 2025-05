Jan Vertonghen realizou, este domingo, o último jogo da carreira ao serviço do Anderlecht, na derrota caseira por 3-1 frente ao Club Brugge, e teve uma despedida especial, inclusive com a participação da família.

No momento da substituição, aos 69 minutos, uma das filhas agarrou na placa com os números e teve um papel fundamental no adeus do pai aos relvados. Vertonghen acabou por ser abraçado por colegas de equipa e de profissão, antes de o fazer também com a sua filha, já fora do relvado.

Recorde-se que ao longo da carreira, o ex-jogador do Benfica conquistou uma Liga e dois campeonatos nos Países Baixos, tendo passado por clubes como o Ajax e o Tottenham, num total de 881 jogos, 157 deles ao serviço da seleção belga.

Assista aqui ao momento com Jan Vertonghen: