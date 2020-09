Ausência de Eden Hazard, felicida de Jérémy Doku. O extremo do Anderlecht é a grande sensação do futebol belga no momento e frente à Islândia aproveitou e de que maneira a ausência do jogador do Real Madrid.

Aos 18 anos, Doku é uma das grandes figuras do Anderlecht, mas foi na jornada internacional que voltou a sobressair.

Ao segundo jogo pela seleção belga, um golo fantástico e outros pormenores interessantes deste prodígio a quem muitos apontam um futuro de sucesso.

Este é o seu jogo [veja o golo à Islândia no segundo vídeo].