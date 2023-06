O Antuérpia sagrou-se campeão da Bélgica da forma mais dramática possível!

Com três equipas na corrida ao título, as três foram virtuais campeãs nos instantes finais, com o Union St. Gilloise a colapsar de forma incrível frente ao Club Brugge, o único emblema que nada tinha a ganhar e que, ironicamente, foio único a vencer esta tarde.

Vamos por partes. A classificação dizia que Union St. Gilloise e Antuérpia tinham 46 pontos e o Genk tinha 45 à entrada para a última jornada do play-off de campeão.

O Genk recebia o Antuérpia e o Union o Club Brugge. Quando o Genk fez o 1-0 aos 45 minutos sobre o Antuérpia, o primeiro golo da tarde, passou para a frente do campeonato.

Porém, o Union St. Gilloise fez o 1-0 frente ao Club Brugge logo a abrir a segunda parte e as contas mudaram a favor do Union que por essa altura chegava aos 49 pontos, frente aos 48 do Genk e os 46 do Antuérpia. O 1-1 no Genk-Antuérpia chegou aos 58 minutos e deixou as contas, nessa altura, do seguinte modo:

Union, 49

Antuérpia, 47

Genk, 46.

O que se passou depois foi absolutamente incrível! Aos 75 minutos, o Genk fez 2-1 e a classificação mudou para:

Union, 49

Genk, 48

Antuérpia, 46.

O St. Gilloise era, à entrada para os instantes finais, o virtual campeão. Até que o Brugge empatou aos 89 minutos. Aí, quem fazia a festa era o Genk.

A tabela era:

Genk, 48

Union, 47

Antuérpia, 46.

Segure-se, porque o Brugge fez 1-2 aos 90+3 e o Union perdia, o que facilitava a vida do Genk em casa.

Porém, aos 90+4 Alderweireld fez o 2-2 no outro jogo e o Antuérpia que estava em terceiro nos descontos, passou para primeiro. Com o 2-2 do genk-Antuérpia e o Union-Club Brugge a ficar em 1-3 (porque ainda houve outro golo), o campeão foi mesmo o Antuérpia com a tabela a ler.

Antuérpia, 47

Genk, 46

Union, 46.

Incrível! Ainda para mais com um golaço!