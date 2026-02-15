O dérbi entre Cercle Brugge e Club Brugge terminou com o triunfo dos visitantes, por 2-1, e num jogo em que os portugueses estiveram em excelente plano.

Ainda assim, o primeiro tempo não teve grande história e o nulo manteve-se até ao intervalo. Sem qualquer remate enquadrado com a baliza, não seria de esperar que o Club Brugge tivesse um arranque de segundo tempo fulminante. Aos 51 minutos, Tresoldi atirou para o 1-0 e três minutos depois foi a vez de Carlos Forbs ampliar a vantagem do conjunto visitante.

Do outro lado, Flávio Nazinho também alinhou de início no Cercle Brugge e teve no pé esquerdo o momento da tarde, com um remate em forma de cruzamento e que terminou no fundo da baliza. Um golo verdadeiramente monumental, mas que não valeu qualquer tipo de reação ao ex-Sporting.

Assista aqui ao golaço de Flávio Nazinho:

Até final, o resultado não sofreu qualquer alteração e o Club Brugge somou a segunda vitória seguida para a prova, reduzindo assim para três os pontos de diferença para o líder, Union Saint-Gilloise (53 pontos). O Cercle Brugge está em zona de despromoção, com apenas uma vitória nos últimos quatro jogos.