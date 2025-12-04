Bélgica
Há 28 min
Bélgica: Carlos Forbs eleito jogador do mês no Club Brugge
Internacional português recolhe 47,4 por cento dos votos e vence prémio pela primeira vez
Internacional português recolhe 47,4 por cento dos votos e vence prémio pela primeira vez
Carlos Forbs foi distinguido como o melhor jogador do mês de novembro no Club Brugge.
O internacional português recolheu 47,4 por cento dos votos, superando assim a concorrência de Hans Vanaken (28,2 por cento), capitão de equipa do conjunto belga, e de Brandon Mechele (12,8 por cento).
Esta é a primeira vez que Carlos Forbs conquista o prémio, após um mês de novembro em que fez um «bis» e uma assistência frente ao Barcelona, tendo contribuído também com um passe para golo na vitória sobre o FCV Dender por 2-1 para a Liga Belga.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS