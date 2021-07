Aurélio Buta esteve em destaque na derrota do Antuérpia em casa do KV Mechelen (3-2), em jogo da primeira jornada do campeonato belga.

O lateral português foi titular (Dinis Almeida não saiu do banco) e fez o passe para o golo (e que golaço) de Manuel Benson, aos 56 minutos, na altura o 2-0 da partida – Michael Frey fez o 1-0 aos 18 minutos.

O golaço de Benson, com participação de Buta:

No entanto, a equipa visitante permitiu a reviravolta em menos de 15 minutos. O Mechelen reduziu para 2-1 à hora de jogo, com um autogolo de De Laet, e Ferdy Druijf, com dois golos em dois minutos, aos 73 e 74, virou o jogo.

Já o Club Brugge empatou na receção ao Eupen, 2-2.

Bas Dost, antigo avançado do Sporting, abriu o marcador para o Brugge, aos 56 minutos, de penálti, mas o Eupen conseguiu a reviravolta com golos de Edo Kayembe (60m) e Ngoy (77m). Aos 90+13 minutos (!), de Ketelaere resgastou um ponto para a formação da casa.

O golo de Bas Dost: