A história de Courtois na seleção belga pode, afinal, não ter chegado ao fim. O guarda-redes do Real Madrid, que fechou as portas aos «diabos vermelhos» em agosto do ano passado, desavindo com o selecionador Domenisco Tedesco, admitiu, em entrevista à CNN, que gostaria de voltar a representar o seu país.

«Obviamente, gostaria de, pelo menos, jogar mais uma partida, despedir-me da forma correta, ou então voltar à seleção. Gostava de poder jogar o Mundial (em 2026), mas vamos ver como correm as coisas. Não é assim tão fácil», comentou o guarda-redes, de 32 anos.

Thibault Courtois, que se lesionou com gravidade em agosto de 2023, não representa a seleção belga desde então. No total, soma 102 internacionalizações.

As conversas com o objetivo de fazer regressar o guarda-redes à baliza da Bélgica iniciaram-se em novembro do ano passado, mediadas pelo diretor desportivo dos «diabos vermelhos», Peter Willems.