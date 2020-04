O Anderlecht retomou esta segunda-feira os treinos, mas sem ter feito qualquer anúncio público sobre isso.

Fonte do clube belga confirmou à agência AFP esse regresso, mas garantiu que todo o processo está a decorrer de acordo com o «controlo estrito dos regulamentos de saúde» implementado pelo governo, provocado pela Covid-19, que levou à suspensão do futebol em praticamente todos os cantos do mundo.

O Anderlecht admitiu ter aberto o centro de treinos aos atletas que demonstraram vontade de regressar ao trabalho e que, entre as várias restrições impostas, estava a divisão do campo em várias áreas, proibindo que os jogadores saíssem das respetivas zonas, de forma a manter o recomendado distanciamento social.

O atual sétimo classificado do campeonato da Bélgica esclareceu ainda que as autoridades estão presentes durante as sessões de trabalho para confirmar que todas as regras de segurança estão a ser cumpridas.