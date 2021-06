A Bélgica eliminou Portugal do Euro 2020, mas Roberto Martinez admite ter sentido grandes dificuldades. Principalmente na meia-hora final.



«Já esperava uma partida empolgante. Mostrámos uma mentalidade vencedora contra uma equipa que faz o que é preciso para ganhar sempre. Fiquei muito contente com a nossa exibição na primeira parte. Marcámos um grande golo e na segunda parte fizemos 15 minutos bons. Não conseguimos parar Portugal na última meia-hora, é verdade», afirmou Roberto Martinez, após o jogo.



Depois da desilusão no Mundial de 2018, com a queda nas meias-finais, Roberto Martinez decidiu mudar algumas coisas no jogo belga. Há hoje mais pragmatismo e menos espetáculo, assume.



«Estamos a mudar a nossa forma de jogar, muito por culpa do que aconteceu no Mundial da Rússia. Tenho um grupo dedicado e de jogadores que se preocupam uns com os outros. Também por isso não

fiz substituições mais cedo, temi que isso mexesse com a nossa concentração. E não é fácil entrar em jogos destes.»



As más notícias para a Bélgica foram as lesões de Eden Hazard e Kevin De Bruyne. «O Eden teve uma lesão muscular e o Kevin teve um problema no tornozelo. Ainda não sei quão sérias são as lesões.»