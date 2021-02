O Beerschot Wilrijk foi a Genk vencer a equipa local (1-2), para o campeonato da Bélgica, e Van den Bergh abriu caminho para o triunfo da sua equipa com um pontapé fabuloso de fora da área, já ao minuto 65.



Jan Van den Bergh preparou um forte remate de longe e surpreendeu o guarda-redes do Genk, marcando um dos melhores golos da jornada. Mas o que veio depois...deixa-nos sem palavras.



Qual a melhor forma de descrever este festejo original do jogador belga?