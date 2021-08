O belga Wilfried Van Moer, antigo futebolista e finalista do Europeu de 1980, vencida pela RFA por 2-1, morreu na terça-feira, aos 76 anos, vítima de uma hemorragia cerebral. A informação foi dada nesta quarta-feira pela federação belga.

Conhecido no futebol como «o pequeno general», Van Moer foi considerado um dos melhores jogadores belgas da história, tendo sido campeão por três épocas consecutivas pelo Standard Liege, em 1968/69, 1969/70 e 1979/71, e conquistado uma Taça da Liga, em 1975.

O ex-jogador que foi internacional pela Bélgica foi ainda quarto classificado na corrida à Bola de Ouro em 1980, conquistada pelo alemão Karl-Heinz Rummenigge, ficando ainda atrás do germânico Bernd Schuster e do francês Michel Platini.

Ainda em 1980, Wilfried Van Moer foi o principal responsável pela qualificação da seleção belga para a final do Europeu. Van Moer também foi treinador da seleção belga em 1996.

We lost a legend today. Thank you for everything, Kleine Generaal. 🙏🇧🇪 pic.twitter.com/o4XQYYrrvW