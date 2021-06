Mbo Mpenza, antigo jogador do Sporting, campeão em 1999/2000, é o novo diretor desportivo dos belgas do Mouscron, segundo anunciou o próprio nas redes sociais.

«Tenho a honra de vos anunciar oficialmente que sou o novo diretor para o futebol do Royal Exel Mouscron. Esta bela aventura começa no clube do meu coração», anunciou o antigo avançado, atualmente com 44 anos.

Mpenza chegou ao Sporting no mercado de inverno da temporada de 1999/2000, a par de César Prates e André Cruz, e acabou por ser determinante na conquista do título. O avançado fez ainda mais uma temporada nos leões antes de sair para o Galatasaray. Depois jogou ainda no Mouscron e Anderlecht antes de acabar a arreia nos gregos do Larissa.