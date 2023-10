O Antuérpia está em queda livre na liga belga. Depois da derrota em casa diante do FC Porto (1-4), para a Liga dos Campeões, a equipa comandada por Mark van Bommel perdeu agora em casa do Clube Brugge (1-2) e caiu para o sétimo lugar da classificação da liga belga, já a oito pontos do líder Union St. Gilloise que ainda joga este domingo.

A equipa da casa adiantou-se no marcador mesmo em cima do intervalo, com um golo de Jutgla. O adversário do FC Porto ainda empatou, aos 72 minutos, por Ilenikhena, a passe de Corbanie, mas o Clube Brugge recuperou a vantagem sobre o minuto 90, com um golo de Vanaken.

Foi a quarta derrota nos últimos cinco jogos do Antuérpia que, desta forma, foi ultrapassado na classificação pelo Club Brugge e cai para o sétimo lugar, já a oito ponto do líder que, ainda este domingo, joga no terreno do Westerlo.

Ainda antes de visitar o Dragão, a 7 de novembro, o Antuérpia, desloca-se ao campo do Lierse, no dia 1, e recebe o Genk, no dia 4.

