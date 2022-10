O Club Brugge, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, venceu este domingo na receção ao Malines por 3-0, em jogo da 10.ª jornada da liga belga, resultado que lhe permitiu subir ao terceiro lugar da classificação.

O conjunto da casa chegou à vantagem, aos 37 minutos, com um golo do avançado espanhol Ferran Jutgle. A equipa de Bruges acabou por marcar mais dois golos na segunda parte, primeiro pelo lateral esquerdo ucraniano Eduard Sobol, aos 53 minutos, e depois pelo médio canadiano Tajon Buchanan, aos 87.

Com este triunfo, o Club Brugge subiu ao terceiro lugar da liga belga, com 22 pontos, num campeonato liderado pelo Antuérpia, com 27 pontos em nove jogos, seguido do Genk, com 25, enquanto o Malines segue em 12.º, com apenas 11.

O Club Brugge lidera o Grupo B da Liga dos Campeões, com seis pontos, seguido pelos alemães do Bayer Leverkusen e pelos espanhóis do Atlético de Madrid, ambos com três, enquanto o FC Porto, que na última jornada foi surpreendido em casa pelos belgas (0-4), ainda não tem pontos.