O Club Brugge, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, perdeu no clássico belga diante do Anderlecht (1-0). Carlos Forbs, avançado que foi convocado para a equipa principal de Portugal pela primeira vez, foi titular do lado dos visitantes.

A jogar em casa, o Anderlecht teve uma visita especial. Zeno Debast, defesa do Sporting que já representou o Anderlecht, esteve presente no estádio para assistir ao jogo, juntamente com Alexis Saelemaekers, do Milan.

O jogo foi decidido muito cedo na partida. A equipa da casa abriu o marcador cedo e com alguma felicidade à mistura. Brandon Mechele marcou na própria baliza na passagem do minuto seis.

Sem mais golos, o apito final ditou uma vitória para o Anderlecht (1-0), que assumiu o terceiro posto com 25 pontos. Já o Club Brugge, que empatou a meio da semana com o Barcelona, mantém-se em segundo com 29 pontos - a três do líder Union St. Gilloise, que ainda não jogou na jornada.

O Club Brugge visita o Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 26 de novembro, na quinta jornada da fase de liga da Champions para defrontar o Sporting.