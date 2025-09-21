Sob a batuta do maestro Christos Tzolis, o Club Brugge, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, acertou o passo no campeonato belga, retomando o rumo das vitórias na receção ao St. Truiden [2-0], depois do deslize na casa do La Louvière [1-0], na ronda anterior.

Moralizado pela goleada ao Mónaco [4-1] para a Champions, o vice-campeão belga dominou o St. Truiden, que derrotou com os golos de Brandon Mechele [45m] e Nicolo Tresoldi [59m], ambos a passe de Tzolis. O internacional grego vai já em oito passes para golo, esta época, três deles na Liga belga.

O internacional sub-21 português Carlos Forbs foi titular no Club Brugge, que encurtou distâncias na tabela para o rival deste domingo. O St. Truiden, segundo classificado, soma 14 pontos, mais um do que o Brugge, que tem menos um jogo realizado.

Na liderança da Liga da Bélgica segue o Union St. Gilloise, com 20 pontos, que neste domingo derrotou o Genk por 2-1. Rob Schoofs carimbou o triunfo do campeão belga ao minuto 90+4.

De recordar que o Club Brugge visita Alvalade, no dia 26 de novembro, para defrontar o Sporting, na quinta jornada da fase regular da Liga dos Campeões.