Apesar do término prematuro do contrato com a Liga belga, a DAZN vai transmitir os jogos da Pro League neste fim de semana.

Recorde-se que o contrato celebrado nos últimos meses e válido até 2030 por cerca de 84 milhões de euros por ano foi encerrado devido ao facto de a plataforma não ter chegado a um acordo de distribuição comercialmente viável com as operadoras de telecomunicações da Bélgica. «Nenhuma empresa deve ser obrigada a operar com prejuízo. Isso simplesmente não é sustentável», referiu Massimo D'Amario, responsável pela DAZN Bélgica, após uma tentativa de conciliação gorada com as operadoras, alegando que a lei belga obrigava, face à falta de sustentabilidade financeira do negócio realizado, à extinção do contrato assinado.

Enquanto isso, a Pro League, que solicitou à DAZN que assegure as transmissões dos jogos até ao final do ano, avançou com um pedido de arbitragem de emergência junto do CEPANI (centro belga de arbitragem), num processo de deverá prolongar-se durante algumas semanas.

A DAZN mostrou-se disponível para continuar a transmitir jogos da Liga belga (Pro League) até ao fim do ano, mas ao abrigo de um novo acordo e caso nenhuma das partes seja prejudicada.